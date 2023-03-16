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На Одещині викрили ухилянтів, котрі ховались в багажнику

За обіцянку допомогти в перетині кордону чоловіки заплатили близько 6 тисяч доларів.

На Одещині викрили ухилянтів, котрі ховались в багажнику
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Прикордонники викрили у Одеській області двох ухилянтів.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

На дорозі “Одеса-Рені” прикордонники спільно з представниками Управління міграційної поліції зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. Крім водія, в авто знаходилися двоє чоловіків призовного віку із Одеси та Запоріжжя.

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Як з’ясувалося, що чоловіки планували виїхати за кордон, аби уникнути призову на військову службу. Вони зв'язалися з організатором схеми, котрий за суму близько 6 тис. доларів пообіцяв їм допомогти. 

Після прибуття до Одеси водій заховав ухилянтів в багажному відділенні автомобіля та повіз їх у напрямку державного кордону.

Нагадаємо, закарпатські прикордонники затримали раніше судимого мукачівця, який незаконно переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

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