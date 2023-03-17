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У Греції відбувся 24-годинний страйк через залізничну катастрофу, на вулиці вийшли тисячі працівників

Під час протесту спалахнули ситучки, група протестувальників закидала поліцейських шашками, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

У Греції відбувся 24-годинний страйк через залізничну катастрофу, на вулиці вийшли тисячі працівників
Фото: ЕРА/UPG

Тисячі грецьких працівників залишили роботу в четвер і вийшли на мітинг у центрі Афін на знак протесту проти недотримання стандартів безпеки, які призвели до найбільшої за кількістю жертв залізничної катастрофи в історії країни.

Про це пише Reuters.

У цей день рейси до та з Греції були припинені, кораблі залишалися в портах, а державні служби та державні школи не працювали.

24-годинний страйк скликали найбільші профспілки Греції GSEE та ADEDY.

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“Це була не людська помилка, це злочин”, – було написано на банері протестувальників, які мітингували біля парламенту у грецькій столиці. 

“Наші мертві, ваші прибутки”, – написали на іншому.

Під час протесту спалахнули ситучки, коли група протестувальників перервала мітинг і закидала поліцейських шашками, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

Фото: ЕРА/UPG

За оцінками поліції, у центрі Афін зібралися понад 25 000 людей, акції протесту також відбулися в інших містах Греції. 

Фото: ЕРА/UPG

Мітинг є останнім у серії протестів після лобового зіткнення минулого місяця пасажирського потяга з вантажним потягом поблизу міста Лариса у центрі Греції. Пасажирський потяг перевозив понад 350 людей, більшість із яких були студентами університету. Унаслідок аварії загинули 57 осіб.

Протестувальники звинувачують консервативний уряд і політичну систему країни в ігноруванні неодноразових закликів профспілок щодо недотримання заходів безпеки.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, грецька залізниця відновить роботу після катастрофи вже 22 березня. Відновлення залізниці відбуватиметься в п’ять етапів.

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