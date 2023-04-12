Епіфаній освятив великодні паски, які доставлять українським захисникам на фронт

Митрополит Епіфаній освятив у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі великодні паски, які капелани та військовослужбовці відвезуть на фронт для українських захисниників.

Буде доставлено більще 15000 пасок, йдеться у повідомленні ПЦУ.

"Ми молимося за наше доблесне військо і хочемо через ці паски поділитися Великодньою радістю з нашими захисниками. Ми прагнемо, щоб вони відчули, що про них не забувають. Через згуртованість ми неодмінно переможемо, бо ми захищаємо тих, кого любимо, і Господь благословляє нашу справедливу боротьбу", – зазначив Митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, що цього Великодня 16 квітня Епіфаній проведе службу в Києво-Печерській Лаврі. Він також здійснив у Лаврі літургії у Вербну неділю.