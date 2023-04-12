Холодильник – практична техніка для будь-якого будинку

Сучасна потреба в холодильнику пояснює його зручність, безпеку та високу якість. До того ж нинішні моделі відрізняються тишею в роботі, енергоефективністю, практичністю та великим набором додаткових функцій з різними можливостями. Пристрій повинен не просто підтримувати певну температуру, але й зберігати смакові якості заготовок, готових страв або інгредієнтів для них.

Вибір техніки часто починається з визначення бюджету, після чого вказується кількість камер, колір, розміри, функціонал та внутрішнє виконання. Вибираючи холодильник необхідно детально ознайомитися з виробниками, оцінити умови та особливості експлуатації, догляду за ним та чищення. Залишається лише визначитися з критеріями та зробити вибірку.

Об'єм холодильника

Це перший та ключовий критерій вибору. Об'єм часто визначається кількістю камер і тут є три варіанти:

1. Однокамерні . Вдалі холодильники для офісу чи готельного номера. Вони рідко доповнюються морозилкою, але можуть бути розташовані у верхній частині і не відрізняються великими розмірами;

2. Двокамерні . Стандартні та найпопулярніші моделі для сучасних споживачів. Найчастіше компонування включає верхнє розташування холодильної камери, а внизу встановлюється морозилка на кілька відсіків;

3. Трикамерні . Відмінний варіант для великих кухонь. Об'єм таких моделей досягає 700 літрів.

Підбір регламентований тим, як використовуватиметься техніка у майбутньому та якою кількістю людей.

Система охолодження

Спочатку холодильники мали лише краплинну систему охолодження, яка додавала турбот. Сьогодні виробники пропонують три варіанти:

· No Frost;

· статична;

· комбінована.

Найкращим і сучасним рішенням є No Frost, де створюється сухе охолоджене повітря, яке дозволяє утримувати необхідний температурний діапазон. Розморожувати такий пристрій не потрібно, що є ще однією перевагою.

Морозильна камера

Обов'язковий компонент для домашніх та промислових моделей холодильників. У випадку з двокамерними моделями об'єм морозилки та холодильника практично однаковий. Розташування морозилки найчастіше нижнє та її об'єм до 300 літрів. Є 4 висувні ящики для зручності розподілу заготовок, овочів та фруктів. Верхнє розташування морозилки найчастіше обмежене невеликим об'ємом.

При компонуванні холодильника Side-by-Side морозилка найчастіше розташовується у лівій частині. Пристрій відкривається двома дверцятами навстіж. У деяких моделей лише обсяг морозилки сягає 500 літрів. Найчастіше вони використовують у ресторанах, барах, кафе чи на виробництвах.

Додаткові функції

Набір різних можливостей та функцій збільшує вартість холодильника, тому потрібно заздалегідь визначитися з їх набором та прийняти рішення – потрібні ці функції чи ні. Льодогенератор не завжди необхідний, але за нього потрібно заплатити. Найчастіше він стане корисним для ресторанів, щоби за лічені хвилини підготувати порцію льоду.

Диспенсер встановлюється у моделях Side-by-Side. Він генерує лід або дозволяє отримати охолоджену воду. Дисплей дозволить контролювати ключові температурні режими та налаштовувати інші параметри. Зона свіжості відрізняється тим, що там постійна температура на рівні нуля, а це ідеально для зберігання фруктів та овочів.

Перевішування дверей підійде у разі, коли не до кінця немає розуміння того, як і де буде встановлений холодильник. Швидке заморожування дозволить зберегти максимальну кількість вітамінів у складі заготівлі. Режим «Відпустка» активується за умови тривалої відсутності постояльців, при цьому підтримується допустима температура з мінімальною витратою енергії.