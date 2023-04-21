На фронті загинув майстер спорту з академічного веслування Олександр Дикий

Олександр був багаторазовим чемпіоном України, входив до складу національної збірної.

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув майстер спорту України з академічного веслування Олександр Дикий.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту.

Олександр був багаторазовим чемпіоном України, входив до складу національної збірної, яка посіла четверте місце на чемпіонаті світу серед юніорів до 19 років.

42-річний спортсмен загинув 16 квітня на Донбасі.

"Висловлюємо найщиріші співчуття родині, колегам та побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять!" – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за рік повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 220 українських спортсменів.

Днями стало відомо, що на війні загинули музикант Андрій Касенюк із гурту "SilverTown" та екснардеп Олег Барна. Касенюк загинув у Луганській області, Барна – під Вугледаром.