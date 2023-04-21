Головне за ніч. П'ятниця, 21 квітня

Понад 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут, нічний наліт шахедів на Київщину та інші області, втрати окупантів.

Цієї ночі російська армія після 25-деннного затишшя здійснила атаку безпілотників на Київ. Близько восьми шахедів наші захисники збили на підльоті до столиці.

"Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент – без жертв та руйнувань", – повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, 28 березня російська армія атакувала столицю України 12 ударними безпілотниками. Усі були знищені.

У Полтавському районі внаслідок ударів БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури, заявив голова ОВА Павло Лунін.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби на цих напрямках відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Росія минулої доби завдала 23 авіаційних ударів, здійснила 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 квітня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 630 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 185 050 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці пʼятниці російська армія обстріляла Леонівку Чернігівської області. Пошкоджено будинки мирних людей.

Станом на 9:00 інформації про втрати серед цивільних немає, повідомили в оперативному командуванні Північ.

"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби. Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила", – йдеться у повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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