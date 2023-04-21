На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури

Пожежа вже ліквідована, обійшлося без жертв.

На Вінниччині в ніч на 21 квітня ворожий дрон-камікадзе влучив у об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

“На Вінниччині цієї ночі у результаті атаки дронами-камікадзе було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок пожежу ліквідовано. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, вранці Повітряні сили повідомили, що ППО вночі збила 8 російських безпілотників. Ворог випустив до 12 "шахедів".