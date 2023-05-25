За день росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 25 травня, росіяни обстріляли Хотінську, Юнаківську, Новослобідську, Путивльську, Великописарівську, Есманську та Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день російські окупаційні війська здійснили 14 обстрілів, було зафіксовано 57 вибухів.

По території Хотінської громади окупанти вдарили з мінометів, внаслідок обстрілу було пошкоджено лінію електропередач.

Також з мінометів обстріляли Великописарівську, Есманську, Шалигинську та Новослобідську громади.

Крім того, із САУ обстріляли Юнаківську громаду, а по Путивльській громаді росіяни завдали артобстрілу.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд, авто. Крім того, постраждали три лінії електропередач та чотири газопроводи, була побита й опора сонячних панелей.