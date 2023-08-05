У районі Кримського мосту пролунали вибухи

Наразі мостом перекрито рух і відключено світло через "заходи безпеки".

У районі Кримського мосту було чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після вибухів було видно заграву та дим.

Зазначається, що в зоні ураження може бути військовимй аеродром окупантів. Наразі мостом перекрито рух і відключено світло через "заходи безпеки".

Нагадаємо, 17 липня відбулася атака на Кримський міст, яка була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.