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У районі Кримського мосту пролунали вибухи

Наразі мостом перекрито рух і відключено світло через "заходи безпеки".

У районі Кримського мосту пролунали вибухи
Архівне фото
Фото: з відкритих джерел

У районі Кримського мосту було чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Після вибухів було видно заграву та дим.

Зазначається, що в зоні ураження може бути військовимй аеродром окупантів. Наразі мостом перекрито рух і відключено світло через "заходи безпеки".

Нагадаємо, 17 липня  відбулася атака на Кримський міст, яка була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України.  

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.

Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.

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