У районі Кримського мосту пролунали вибухи

У районі Кримського мосту було чутно вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Після вибухів було видно заграву та дим.
Зазначається, що в зоні ураження може бути військовимй аеродром окупантів. Наразі мостом перекрито рух і відключено світло через "заходи безпеки".
Нагадаємо, 17 липня відбулася атака на Кримський міст, яка була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має нейтралізувати Кримський міст.
Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.
Попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.