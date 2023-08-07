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У Харкові залізничник "зливав" росіянам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ

Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

У Харкові залізничник "зливав" росіянам маршрути ешелонів із технікою ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для ворожих спецслужб дані про Сили оборони на території регіону.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари окупантів.

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