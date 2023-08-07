Військові 79-ї ОДШБр прикривають піхоту під час її наступу та відбивають штурми противника.

Мар’їнський напрямок залишається одним з найгарячіших вздовж всієї лінії фронту. Росіяни постійно штурмують українські позиції, кидаючи в бій підрозділи штрафників "Шторм-Z", а українська артилерія відбиває ці атаки.

Про це повідомляє "Український свідок".

Журналісти проєкту показали у новому сюжеті роботу артилеристів 79-ї ОДШБр на Мар’їнському напрямку. Підрозділ використовує проти противника артилерійську установку 2С9-1 "Нона". Вона була розроблена ще у Радянському Союзі та призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ.

У сюжеті показано, як артилеристи прикривають нашу піхоту під час її наступу та відбивають штурми противника. Працюють по ворожих бронетехніці та піхоті. Командир підрозділу розповів, що боєприпасів вистачає.

"Це важлива перевага. Коли ціль пристріляна, розльоту снарядів практично не буває. Завдяки цьому ми успішно виконуємо всі завдання", – зазначив він.

Кожен в екіпажі виконує свою роль: водій займає вогневу позицію та рятує екіпаж від обстрілу, навідник наводить гармату та стріляє. Сержант підтримує бойовий дух екіпажу, показуючи на власному прикладі, як варто працювати. Артилеристи продемонстрували роботу по російських позиціях: з 9 відпрацьованих снарядів – 4 влучання.

Нагадаємо, журналісти “Українського Свідока” показали, як живе прифронтовий Часів Яр – місто, що розташоване за 12 кілометрів від Бахмуту.