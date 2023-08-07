За минулий тиждень ЗСУ ліквідували 3 550 окупантів та 28 танків

За тиждень з 31 липня по 6 серпня Сили оборони знищили близько 3 550 російських військових та 28 танків.
Про це повідомляє у Telegram Military Media Center.
Зазначається, що за минулий тиждень було ліквідовано:
- особового складу – 3 550 осіб (умовно 7 батальйонів);
- танків – 28 (умовно 1 танковий батальйон);
- бойових броньованих машин – 66 (умовно 2 мотострілецьких батальйони);
- артилерійських систем – 138 (умовно 8 артилерійських дивізіонів);
- ракет – 30.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по сьогодні російська армія втратила близько 250 240 осіб. За минулу добу втрати ворога склали близько 540 військових.