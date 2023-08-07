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За минулий тиждень ЗСУ ліквідували 3 550 окупантів та 28 танків

Також було знищено 138 артилерійських систем.

За минулий тиждень ЗСУ ліквідували 3 550 окупантів та 28 танків
Фото: Military Media Center

За тиждень з 31 липня по 6 серпня Сили оборони знищили близько 3 550 російських військових та 28 танків.

Про це повідомляє у Telegram Military Media Center.

Зазначається, що за минулий тиждень було ліквідовано:

  • особового складу – 3 550 осіб (умовно 7 батальйонів);
  • танків – 28 (умовно 1 танковий батальйон);
  • бойових броньованих машин – 66 (умовно 2 мотострілецьких батальйони);
  • артилерійських систем – 138 (умовно 8 артилерійських дивізіонів);
  • ракет – 30.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення по сьогодні російська армія втратила близько 250 240 осіб. За минулу добу втрати ворога склали близько 540 військових.

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