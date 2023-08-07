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На Херсонщині росіяни демонтують дорожні знаки із написами українською

Демонтаж дороговказів стався на ділянці автомобільної дороги Херсон-Генічеськ.

На Херсонщині росіяни демонтують дорожні знаки із написами українською
Тарас Кремінь
Фото: Анна Стешенко

Демонтаж військами РФ дорожніх знаків із написами українською мовою у Херсонській області є одним із проявів політики лінгвоциду.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Демонтаж дороговказів, виконаних українською мовою, стався на ділянці автомобільної дороги Херсон-Генічеськ.

"Окупанти називають такі дії "заходами підтримки безпеки дорожньої інфраструктури". Насправді ж це цілеспрямоване витіснення української мови як визначальної ознаки української нації. Будь-які дії, спрямовані на звуження сфери функціонування української мови, є проявами злочинної політики лінгвоциду", - наголосив Кремінь.

Він також зазначив, що факти дискримінації чи репресій проти українців за мовною ознакою мають стати предметом міжнародних судових розглядів.

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Раніше Кремінь казав, що на тимчасово окупованих росіянами територіях України виявлено і доведено багато фактів цілеспрямованої заборони та утисків української мови - лінгвоциду.

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