На Херсонщині росіяни демонтують дорожні знаки із написами українською

Демонтаж військами РФ дорожніх знаків із написами українською мовою у Херсонській області є одним із проявів політики лінгвоциду.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Демонтаж дороговказів, виконаних українською мовою, стався на ділянці автомобільної дороги Херсон-Генічеськ.

"Окупанти називають такі дії "заходами підтримки безпеки дорожньої інфраструктури". Насправді ж це цілеспрямоване витіснення української мови як визначальної ознаки української нації. Будь-які дії, спрямовані на звуження сфери функціонування української мови, є проявами злочинної політики лінгвоциду", - наголосив Кремінь.

Він також зазначив, що факти дискримінації чи репресій проти українців за мовною ознакою мають стати предметом міжнародних судових розглядів.

Раніше Кремінь казав, що на тимчасово окупованих росіянами територіях України виявлено і доведено багато фактів цілеспрямованої заборони та утисків української мови - лінгвоциду.