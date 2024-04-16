Корпус передбачає до тисячі груп розмінування, що включають в себе до 5 тисяч осіб.

Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля на брифінгу повідомив, що в Україні створили Корпус демінерів, повідомляє Укрінформ.

“Корпус передбачає до тисячі груп розмінування, що включають в себе до 5 тисяч осіб. На сьогодні групи розмінування Корпусу демінерів сформовані та вже частково долучені до виконання завдань в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами”, – сказав Берегуля.

За його словами, підрозділи вже працюють у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Начальник управління поінформував, що групи розмінування Корпусу демінерів виконують такі завдання, як обстеження територій на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів, очищення місцевості у межах оперативного реагування, проведення повного комплексу заходів гуманітарного розмінування.

Нині триває доукомплектування груп технікою, обладнанням, триває підготовка фахівців у навчальних центрах.