​Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 473 400 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 473 400 солдатів.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 473400 (+1260) осіб,

танків ‒ 7366 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,

артилерійських систем – 12148 (+46) од,

РСЗВ – 1055 (+2) од,

засоби ППО ‒ 788 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),

крилаті ракети ‒ 2127 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2001 (+8)

Дані уточнюються.