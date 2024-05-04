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​Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 473 400 військових.

​Сили оборони ліквідували ще 1260 російських окупантів
Фото: Генштаб

За добу Сили оборони знищили ще 1260 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила  473 400 солдатів.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 473400 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7366 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,
  • артилерійських систем –  12148 (+46) од,
  • РСЗВ – 1055 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2127 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2001 (+8)

Дані уточнюються. 

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