Впродовж доби російські окупанти били по житлових кварталах Херсонщини

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, Пункт Незламності, стільникову вежу та приватні автомобілі", — пише Прокудін.

Про це повідомив глава Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

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