Впродовж доби російські окупанти били по житлових кварталах Херсонщини

Впродовж минулої доби російські війська здійснили обстріли 18 населених пунктів Херсонської області.
Про це повідомив глава Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Зміївка, Червоний Маяк, Новоберислав, Томарине, Львове, Станіслав, Широка Балка, Гаврилівка, Берислав, Садове, Дніпровське, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Осокорівка, Янтарне.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 10 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, Пункт Незламності, стільникову вежу та приватні автомобілі", — пише Прокудін.
Серед цивільного населення постраждалих немає.
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