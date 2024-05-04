Впродовж доби під обстрілами росіян опинилися 16 населених пунктів Харківщини

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Під авіаційними ударами перебували Борова та Куп‘янськ.

За минулу добу російська армія здійснила обстріли близько 16 населених пунктів ХХарківської області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляє очільник ОВА, у Харкові внаслідок падіння о 01:17 уламків російського дрона-камікадзе типу "Shahed" горіли двохповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу. Постраждали четверо людей.

Також, унаслідок обстрілу 3 травня о 14:05 пошкоджені 15 приватних будинків, вікна підприємства. Загинула 82-річна жінка. Постраждали двоє чоловіків віком 66 та 77 років.

Артилерійських та мінометних ударів зазнали, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка. Під авіаційними ударами перебували Борова та Куп‘янськ.

По Чугуєву росіяни вдарили двома ракетами "Торнадо С" і двома ракетами С-300. Пошкоджені будинок, квартири, два автомобілі. Поранені троє людей.

У Шипуватому Куп’янського району на території цивільного підприємства впав ворожий безпілотник.

У Вовчанську росіяни з артилерії обстріляли два гаражні кооперативи, територію колишнього аеродрому, будинки, що розташовані поруч.