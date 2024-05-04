В Маріуполі за "загадкових обставин" померли десятеро російських окупантів, — АТЕШ

У тимчасово окупованому Маріуполі напередодні Великодня ліквідували близько десяти російських військових.

Про це інформує партизанський рух АТЕШ.

"За останні дні, в Маріуполі загинуло 10 військових Росії у зв'язку з переданими "загадковими" пасочками, ковбасками та сальцем. Смак був не те, що б чудовим, а "вбивчо" смачним. Великдень дедалі ближче, а передач ще вистачає", — зазначають партизани.

Також партизани інформують про активне переміщення військової техніки росіян в окупованому Маріуполі через удари ATACMS та величезні втрати.

"Нам відомі всі дані про поточне місцезнаходження практично кожного підрозділу та місць, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх від неминучого знищення", додають в "АТЕШ".