Міненерго повідомило про відключення світла і проблеми з газопостачанням через обстріли у низці областей

Міністерство енергетики оприлюднило дані про енергетичну ситуацію в регіонах України станом на 4 травня.

Через обстріли чимало населених пунктів залишаються без світла, зазначила пресслужба відомства.

Харківщина. Унаслідок обстрілів залишаються знеструмленими 26,7 тисячі абонентів. Через мережеві обмеження продовжують застосовувати графіки відключень споживачів. У Харкові після ворожого удару припинили газопостачання 39 споживачам.

Дніпропетровщина. Через бойові дії залишається знеструмленою одна з підстанцій обленерго, без світлаперебуває 5,2 тисячі абонентів. У Нікополь через обстріл пошкоджений газопровід до приватного будинку. Наразі фахівці усунули витік газу.

Донеччина. Через ворожі обстріли знеструмлено 14,7 тисячі точок обліку у 27 населених пунктах. Енергетики заживили 17,2 тисячі абонентів у 36 населених пунктах. Зранку 4 травня без світла були 109 населених пунктів, загалом – 49,6 тисячі абонентів.

Запорізька область. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті.

Сумщина. На ранок 4 травня залишалися знеструмленими 6,7 тисячі абонентів у 84 населених пунктах.

Херсонщина. У Херсоні через ворожі обстріли залишаються без світла 2,8 тисячі абонентів, в області – 25,8 тисячі точок обліку у 45 населених пунктах.

Чернігівщина. Унаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1503 абоненти у 27 населених пунктах.