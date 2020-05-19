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Рада узаконила создание телеканала для Донбасса вместо иновещания

Депутаты разрешили вещание в Украине и не на английском языке.

Рада узаконила создание телеканала для Донбасса вместо иновещания
Фото: facebook.com/kanalDOM

Верховная Рада во вторник приняла в целом законопроект №2521, который расширяет действие государственного телеканала иновещания UA|TV на временно оккупированные территории.

За это проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект предусматривает, что государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины.

Также законопроект предусматривает, что программная политика "Мультимедийной платформы иновещания Украины" согласовывается с уполномоченным органом, а контент производится не на английском и других языках, а украинском и других языках.

"Мы должны учитывать реалии. Нам нужно выиграть информационную борьбу за людей, которые находятся под мощным влиянием государства-агрессора на оккупированных территориях. На английском они нас не услышат. Новый телеканал иновещания «Дом», который стартовал в начале марта вместо UA|TV, теперь сможет качественно использовали мощности иновещания, чтобы обеспечивать доступ к информации и быть на связи с нашими гражданами и держать их в курсе позиции государства", - прокомментировал в фейсбуке принятие закона глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

В то же время в оппозиции это голосование назвали "убийством иновещания".

"Вместо этого создали государственный русскоязычный канал с развлекательным контентом. С возможностью покупать контент у "Квартала" и Ко за бюджетные деньги. Русскоязычный. Никакого лоббизма и конфликта интересов, правда?" - написала в фейсбуке нардеп Виктория Сюмар.

Напомним, что в начале года на базе UA|TV был создан телеканал для жителей оккупированных территорий "Дом".

На нем транслируют "самый премиальный контент" других украинских телеканалов, вещание ведется в цифровом формате и может быть доступно только на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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