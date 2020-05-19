Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
После возобновления работы метро в Киеве пассажиры еще месяц смогут пользоваться старыми жетонами
После возобновления работы метро в Киеве пассажиры еще месяц смогут пользоваться старыми жетонами
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
ГлавнаяПолитика

Рада планирует переименовать праздник 14 октября в День защитников Украины

Украину защищают не только мужчины, но и женщины.

Рада планирует переименовать праздник 14 октября в День защитников Украины
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект №2325 о переименовании Дня защитника Украины в День защитников Украины.

Его поддержал 261 народный депутат.

В пояснительной записке к документу говорится, что "нынешнее название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание, ведь рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы".

Законопроект зарегистрировала народный депутат Марина Бардина.

Напомним, что в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и переименовал его в День защитника Украины. 

14 октября для Дня защитника Украины выбрали потому, что это была одна из самым важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также