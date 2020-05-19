Рада планирует переименовать праздник 14 октября в День защитников Украины

Украину защищают не только мужчины, но и женщины.

Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект №2325 о переименовании Дня защитника Украины в День защитников Украины.

Его поддержал 261 народный депутат.

В пояснительной записке к документу говорится, что "нынешнее название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание, ведь рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы".

Законопроект зарегистрировала народный депутат Марина Бардина.

Напомним, что в 2014 году президент Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и переименовал его в День защитника Украины.

14 октября для Дня защитника Украины выбрали потому, что это была одна из самым важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.