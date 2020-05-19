Депутат Верховной Рады Елизавета Богуцкая из "Слуги народа" пришла в парламент в вязаной маске.

Фото: facebook.com/liza.bogutskaya

"Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина", - заявила она в фейсбуке.

Напомним, что в начале пандемии Минздрав Украины заявлял, что носить маски здоровым людям не нужно. После введения карантина главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что медицинские маски не защищают от коронавируса, но в публичных местах их все равно нужно надевать. При этом украинцам разрешается носить самодельные маски.

По мнению ВОЗ, маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.