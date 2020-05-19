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СБУ: Гордон сам инициировал интервью с Гиркиным и Поклонской

Журналист говорил, что общался с преступниками по заданию спецслужб.

СБУ: Гордон сам инициировал интервью с Гиркиным и Поклонской
Фото: Дмитрий Гордон / Youtube

Служба безопасности Украины заявила, что журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на заявления Гордона о том, что эти интервью были записаны "в содружестве с украинскими спецслужбами".

"Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", - сказано в сообщении.

При этом СБУ заверило, что вся информация, озвученная в этих интервью, уже анализируется на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке страны.

Напомним, что в начале мая Гордон взял интервью у экс-прокурора аннексированного Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской, которая находится в розыске по четырем статьям Уголовного кодекса. Через неделю он также выложил интервью с боевиком Игорем Гиркиным, который причастен к началу войны на Донбассе. Во время этого разговора Гиркин признался в том, что он лично отдал приказ расстрелять украинских активистов Юрия Поправко и Юрия Дьяковского, а также взял на себя ответственность за убийство депутата Владимира Рыбака.

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