Грубих порушень правопорядку протягом святкування Рош га-Шана в Україні вдалося уникнути.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, наразі відбувається завершальний етап святкування Рош га-Шана. Сьогодні ввечері паломники-хасиди почали від’їжджати з міста Умань до країн постійного проживання.

"В цілому ситуація контрольована. Зафіксовано 21 повідомлення щодо перебування паломників-хасидів. Маємо два відкриті кримінальні провадження, які пов'язані з торгівлею речовин, схожих на наркотичні. Також маємо два адміністративні протоколи, за результатами яких будуть прийматися рішення з приводу видворення за межі території України із забороною в'їзду окремих хасидів, які допускали правопорушення на території міста Умань", - повідомив Серединський.

Він наголосив, що наразі посилені патрульні наряди працюють у місцях посадки в автобуси. Також посилені автопатрулі по маршруту руху і посилені заходи безпеки в аеропортах.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі та забезпечувати правопорядок в районі паломництва.

Нагадаємо, паломники-хасиди з’їхалися до Умані для відзначення Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Цього року святкування нового 5782 року за юдейським календарем припадає на 6-8 вересня.

Протягом доби 7 вересня рятувальники ліквідовували наслідки п’яти надзвичайних подій, пов’язаних зі святкуванням Рош га-Шана в Умані на Черкащині.