Офіс Президента опублікував 54-хвилинний відеоспецпроєкт «30 років незалежності. За лаштунками», в якому організатори розповідають про особливості підготовки 30-ї річниці Незалежності України.

Заходи, приурочені до 30-річчя Незалежності, допомогли суттєво підвищити міжнародний авторитет країни, розповів у фільмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він повідомив, що для участі в урочистостях та форумі Кримської платформи до України завітала безпрецедентно велика кількість політиків з провідних держав світу.

«Після цих святкувань відбувався візит Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, і ми відчули вже за декілька днів після того, як змінилося ставлення світу до України. Багато мільйонів людей по всьому світові слідкували і дивилися наш парад і святкування», - зазначив голова ОП.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, за дні святкувань вдалося показати представникам інших країн, що Україна - це держава, яку поважають і яка може вести інших за собою.

«Усі ці візити напередодні Дня Незалежності, у День Незалежності, у день проведення Кримської платформи — це, насправді, про одне: про авторитет України на міжнародній арені. Ми показали, що Україна не є бідною родичкою або постійним прохачем», - наголосив Кулеба.

Тим не менш, розповів очільник МЗС, перша думка представників країн-партнерів щодо потенціалу ініційованої Президентом Володимиром Зеленським Кримської платформи була скептичною.

«Коли я озираюся на цей шлях, згадую перші реакції партнерів, як ця реакція змінювалася – починали із скептицизму, а завершили повною підтримкою – безумовно, я пишаюся Україною і кожним, хто долучився до того, щоб отримати такий результат», - заявив Кулеба.

Кримська платформа вже має позитивний ефект, і у подальшому її вплив буде зростати, вважає Андрій Єрмак. Недалеку від Офісу Президента на вулиці Грушевського було відкрито спеціальний офіс для Кримської платформи.

«Ми його побудували – 500 чи 600 квадратних метрів – за два місяці. Того, що робилося швидко, чи взагалі що неможливо було зробити, а ми це зробили – таких прикладів дуже багато, адже працювало дуже багато людей», - прокоментував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

На переконання Дмитра Кулеби, масштаб та якість заходів, присвячених Дню Незалежності – наочний доказ того, що українцям є чим пишатися.

«Ми здатні робити феноменальні речі, досягати wow-ефекту, коли приїжджають іноземці і кажуть: "Wow, Україна це зробила"», - резюмував Кулеба.