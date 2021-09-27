В Пекіні все спокійно
В Пекіні все спокійно
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Давид переміг Голіафа: Усик повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії
Німеччина обирає новий парламент, після виборів визначать наступника Меркель (оновлено)
Німеччина обирає новий парламент, після виборів визначать наступника Меркель (оновлено)
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
Гендиректор Ryanair назвав "божевільним і дурним" намір Польщі побудувати найбільший аеропорт у Європі
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
Вибори у Німеччині: з’явилися перші результати екзитполів
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
“Помаранчевими” в Україні стали 5 областей, – МОЗ
ГоловнаПолітика

Офіс Президента показав залаштунки підготовки до Дня Незалежності

Заходи, приурочені до Дня Незалежності, допомогли суттєво підвищити міжнародний авторитет країни, заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Офіс Президента показав залаштунки підготовки до Дня Незалежності

Офіс Президента опублікував 54-хвилинний відеоспецпроєкт «30 років незалежності. За лаштунками», в якому організатори розповідають про особливості підготовки 30-ї річниці Незалежності України.

Заходи, приурочені до 30-річчя Незалежності, допомогли суттєво підвищити міжнародний авторитет країни, розповів у фільмі керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він повідомив, що для участі в урочистостях та форумі Кримської платформи до України завітала безпрецедентно велика кількість політиків з провідних держав світу.

«Після цих святкувань відбувався візит Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, і ми відчули вже за декілька днів після того, як змінилося ставлення світу до України. Багато мільйонів людей по всьому світові слідкували і дивилися наш парад і святкування», - зазначив голова ОП.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, за дні святкувань вдалося показати представникам інших країн, що Україна - це держава, яку поважають і яка може вести інших за собою.

«Усі ці візити напередодні Дня Незалежності, у День Незалежності, у день проведення Кримської платформи — це, насправді, про одне: про авторитет України на міжнародній арені. Ми показали, що Україна не є бідною родичкою або постійним прохачем», - наголосив Кулеба.

Тим не менш, розповів очільник МЗС, перша думка представників країн-партнерів щодо потенціалу ініційованої Президентом Володимиром Зеленським Кримської платформи була скептичною.

«Коли я озираюся на цей шлях, згадую перші реакції партнерів, як ця реакція змінювалася – починали із скептицизму, а завершили повною підтримкою – безумовно, я пишаюся Україною і кожним, хто долучився до того, щоб отримати такий результат», - заявив Кулеба.

Кримська платформа вже має позитивний ефект, і у подальшому її вплив буде зростати, вважає Андрій Єрмак. Недалеку від Офісу Президента на вулиці Грушевського було відкрито спеціальний офіс для Кримської платформи.

«Ми його побудували – 500 чи 600 квадратних метрів – за два місяці. Того, що робилося швидко, чи взагалі що неможливо було зробити, а ми це зробили – таких прикладів дуже багато, адже працювало дуже багато людей», - прокоментував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

На переконання Дмитра Кулеби, масштаб та якість заходів, присвячених Дню Незалежності – наочний доказ того, що українцям є чим пишатися.

«Ми здатні робити феноменальні речі, досягати wow-ефекту, коли приїжджають іноземці і кажуть: "Wow, Україна це зробила"», - резюмував Кулеба.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також