ТСК у “справі Вагнера” викликає Бутусова через інформацію про свідчення Бурби

Бутусов зокрема, написав, що на допиті Бурба повністю підтвердив під протокол всі обставини підготовки і провалу спецоперації.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов оприлюднив у соцмережі Facebook інформацію про свідчення, які колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба дав тимчасовій слідчій комісії у справі найманців ПВК "Вагнера".

Водночас голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розглядає інформацію у справі "вагнерівців", Мар'яна Безугла викликала Бутусова на заслуховування через поширення цієї інформації.

Бутусов зокрема, написав, що на допиті Бурба повністю підтвердив під протокол всі обставини підготовки і провалу спецоперації, про які він писав у статтях і розповів про нові деталі і факти, які “підтверджують зраду і витік інформації в КДБ Білорусі з офісу президента України”.

За словами Бутусова, Бурба розповів, що план спецоперації із захоплення російських терористів був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном, і був детально узгоджений, а провал спецоперації стався після наради в кабінеті президента Зеленського.

“Наказ про перенесення спецоперації дав глава офісу президента Андрій Єрмак. Бурба попередив, що в результаті може статися провал, треба діяти швидко. Після затримання терористів в Мінську і звернення Росії повернути їх в Москву, Бурба звернувся до президента з проханням провести розслідування можливої зради. Однак замість розслідування Бурба був звільнений через два дні указом президента”, – йдеться у пості.

Також Бурба нібито підтвердив, що спецоперація проводилася спільно зі спецслужбами НАТО.

Зі свого боку Безугла заявила, що інформація не відповідає дійсності.

“Джерело вказується, як “за даними джерел ЦЕНЗОР.НЕТ”. Які джерела? Були присутні члени ТСК і В.Бурба.Це єдині джерела інформації, про те, що було вчора. Засідання “грифоване”. Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність”, – написала вона.

Відтак вона повідомила, що викликає Юрія Бутусова на заслуховування – час і місце буде повідомлено.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію заперечили.

10 вересня Безугла повідомила, що ТСК дійшла до висновку, що безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК Вагнера в Україні не було. Натомість проводився "спеціальний розвідувальний захід".

14 вересня засідання ТСК не відбулося через відсутність кворуму. На ньому Бурба мав надати інформацію у справі організації спеціального заходу щодо затримання 33-х бойовиків ПВК "Вагнер".

24 вересня Василь Бурба дав свідчення тимчасовій слідчій комісії (ТСК) у справі найманців ПВК "Вагнера" у п'ятницю, 24 вересня на засіданні в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.