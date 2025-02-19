Минулого року громади найбільше допомагали Силам оборони із закупівлею дронів та РЕБів

На це витратили за три квартали 2024 року 1,6 млрд гривень.

Торік року громади України найбільше допомагали силам оборони із закупівлею дронів та РЕБів.

Як йдеться у дослідженні Центру розвитку інновацій та громадської ініціативи "Голка", на це 262 громади, які надали дані, витратили за перші три квартали минулого року 1,6 млрд грн.

А якщо врахувати ще й витрати на автотранспорт, броню та фортифікацію, то ця сума становить 2,4 млрд гривень.

Фото: Центр розвитку інновацій та громадська ініціатива "Голка"

Зазначається, що, порівняно із першим роком повномасштабної війни, допомога від громад силам оборони зросла. Причому Київ із значним річним бюджетом є у лідерах за підтримкою фронту.

Торік 262 громади витратили на 900 млн грн більше, ніж у 2023 році. І це при тому, що 2024 року місцеві бюджети не отримували "військового" ПДФО. Це ті податки, які до місцевих бюджетів сплачували раніше силовики та військові. Їх наприкінці 2023 року парламент повернув до державного бюджету з огляду на те, що оборона – це функція держави.

Майже удвічі знизилися витрати громад на придбання бронежилетів, тепловізорів та палива. Причиною є те, що, у порівнянні з 2022 роком, змінилися пріоритети.

У 2024 році суттєво зросли витрати на фортифікаційні споруди.

Фото: Центр розвитку інновацій та громадська ініціатива "Голка"

Як пояснив заступник мера одного з прифронтових обласних центрів, у армії на початку 2022 року не було навіть предметів першої необхідності і засобів індивідуального захисту. Тому міста закупали в основному тоді каски, жилети, плити, плитоноски, білизну і термобілизну, турнікети, медикаменти, аптечки, ліхтарі, біноклі.

На другому етапі, коли забезпечення засобами індивідуального захисту і предметами першої необхідності вже стало на рейки, міста переорієнтувалися на РЕБи, спеціальні засоби відеоспостереження, радіозвʼязку, тепловізори, приціли, тощо, а також на гостро дефіцитні позиції: дрони різних типів, автівки, квадроцикли, тощо.

"Але потім містам за це прилетіло. Почалися вручення підозр і запустили кримінальні справи. І от тепер міста в основному дають лише субвенції. А військові частини вже самі вирішують, на що ці кошти витрачати", – розповів цей заступник.

А депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин зазначив, що саме через кримінальні провадження місцеві ради дедалі менше закуповують щось самі.

"Зараз військові дають запит і місцева рада дає субвенцію. 80% це дійсно безпілотники. А десь 20% йде на що завгодно, як правило, це матеріали для ремонтних робіт", – уточнив він.