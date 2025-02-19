​Шмигаль і прем’єр Польщі обговорили військову логістику між Україною і Польщею

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з польським колегою Дональдом Туском.
За словами Шмигаля, очільники урядів обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Також серед тем розмови був поступ у євроінтеграції України.
«Подякував за підтримку 16го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС... Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях. Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України», - додав українським прем’єр.
- Аеропорт «Ясьонка» біля Ряшева у Польщі є логістичним хабом, через який проходить більша частина іноземної допомоги для України.
- У січні стало відомо, що аеропрт захищатимуть дві системи ППО Patriot.