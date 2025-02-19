Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
Консультації США та Росії, угода про надра, зневажений ЄС та ігри Китаю. Що відбувається навколо перемовин про закінчення війни
Консультації США та Росії, угода про надра, зневажений ЄС та ігри Китаю. Що відбувається навколо перемовин про закінчення війни
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
ГоловнаЕкономікаДержава

​Шмигаль і прем’єр Польщі обговорили військову логістику між Україною і Польщею

Також ішлося про євроінтеграцію України.

​Шмигаль і прем’єр Польщі обговорили військову логістику між Україною і Польщею
Денис Шмигаль і Дональд Туск
Фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з польським колегою Дональдом Туском.

За словами Шмигаля, очільники урядів обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема військової логістики. Також серед тем розмови був поступ у євроінтеграції України.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

«Подякував за підтримку 16го пакета санкцій, що затверджений на рівні послів країн ЄС... Цінуємо підтримку наших польських колег у багатьох питаннях. Упевнився, що Європа об'єднана як ніколи у підтримці України», - додав українським прем’єр.

  • Аеропорт «Ясьонка» біля Ряшева у Польщі є логістичним хабом, через який проходить більша частина іноземної допомоги для України.
  • У січні стало відомо, що аеропрт захищатимуть дві системи ППО Patriot.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies