У Франції створять Центр єдності України

Міністр національної єдності Олексій Чернишов і міністр внутрішніх справ Франції Франсуа-Ноель Буффе підписали декларацію про створення Центру єдності України у Франції.

Про це йдеться в дописі Чернишова у фейсбуці.

Чернишов і Буффе взяли участь у міжурядовому засіданні, присвяченому питанням прийому та інтеграції тимчасово переміщених українців.

Також сторони обговорили майбутнє тимчасового захисту та перспективи повернення українців додому, механізми підтримки українців у Франції, зокрема, доступ до медицини та освіти, а також спрощення процедури визнання українських водійських посвідчень, а також можливості працевлаштування та соціальної адаптації.