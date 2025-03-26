Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
ГоловнаПолітика

У Франції створять Центр єдності України

Підписали декларацію керівники українського Мін'єдності та французького МВС.

У Франції створять Центр єдності України
Олексій Чернишов і Франсуа-Ноель Буффе
Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Міністр національної єдності Олексій Чернишов і міністр внутрішніх справ Франції Франсуа-Ноель Буффе підписали декларацію про створення Центру єдності України у Франції.

Про це йдеться в дописі Чернишова у фейсбуці.

Support LB.ua

Чернишов і Буффе взяли участь у міжурядовому засіданні, присвяченому питанням прийому та інтеграції тимчасово переміщених українців. 

Також сторони обговорили майбутнє тимчасового захисту та перспективи повернення українців додому, механізми підтримки українців у Франції, зокрема, доступ до медицини та освіти, а також спрощення процедури визнання українських водійських посвідчень, а також можливості працевлаштування та соціальної адаптації.

  • Цього місяця Чернишов заявив, що, на його думку, приблизно 70% українців можуть повернутися за умови відповідних змін і розвитку України.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies