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​Зеленський прокоментував слова Віткоффа про "референдуми" на ТОТ: "Він забагато часу провів у діалозі з Путіним"

"Ці меседжі дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля".

​Зеленський прокоментував слова Віткоффа про "референдуми" на ТОТ: "Він забагато часу провів у діалозі з Путіним"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Спецпредставник президента США Стів Віткофф, на жаль, транслює російські наративи щодо українських територій, які окупувала Росія. Але поступово міф про те, що Росія бажає завершення війни, зникне.

Про це заявив на пресконференції президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Ці меседжі дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля. І не одного разу вже ці меседжі звучали.... Я вважаю, що пан Віткофф дуже багато часу провів у діалозі з Путіним", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що не було жодних законних підстав для проведення референдумів на тимчасово окупованих українських територіях. А ті процедури, що відбулися під назвою "референдум" не можуть бути легітимізовані, оскільки здійснювалися під дулом зброї. Також участь у цих процедурах брали "мертві душі".

"Тобто всі знають, що ніяких законних референдумів не було, і ніхто їх у світі не визнає. Тому, на жаль, це меседж руських і завжди був меседжем щодо референдуму тільки руських", - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що у США на високому рівні розповсюджується і другий російський наратив - про те, що тимчасово окуповані українські території колись належали Росії, і Росія "передавала" їх Україні.

Водночас, президент висловив надію, що Штати самі побачать, що Росії довіряти не можна.

"Коли немає взагалі довіри до людини, то ти не віриш жодному слову. І це те, що відбуватиметься у відносинах, я дуже вірю в це, між США і руськими. Тому що вони казали Віткоффу і про безумовне закінчення війни, що вони хочуть закінчення війни, безумовне припинення вогню тощо. Всі вже бачать, що безумовного припинення вогню не вийшло", - пояснив Зеленський.

"І невіри руським через це з кожним днем буде більше... Всі наративи руських - до них не буде довіри. Що американська сторона врешті-решт розбереться з цими наративами, що все це є брехнею. ...На жаль, є мінус, що все-таки багато російської інформації присутньо. Але є плюс, що потроху цей міф Путіна про бажання закінчити війну зникає", - додав Зеленський.

  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю американському блогеру Такеру Карлсону заявив, що ключовою проблемою в урегулюванні розв’язаної Росією війни проти України є питання тимчасово окупованих територій. За словами Віткоффа, йдеться про Крим і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два". При цьому Віткофф повторив російські наративи про псевдореферендуми на ТОТ, що, за його словами, буцімто є обґрунтуванням для "включення" їх до складу Росії.
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