США запропонували своє бачення великої угоди по мінералах

США запропонували Україні своє бачення великої угоди про мінерали. Це вже не рамковий документ, який створили, але так і не підписали, пояснив на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський.
Деталей у нього ще немає. Він попросив "нормально розібратися з цією угодою" і потім зібратися стосовно нього.
"Напевно, такий документ буде напрацьовуватись сторонами, а після йти до Верховної Ради", – сказав він.
- Зустріч лідерів Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.
- Згодом Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що “український президент не готовий до миру”.
- Того дня Україна і США не підписали анонсовану угоду про корисні копалини.