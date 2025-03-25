США запропонували своє бачення великої угоди по мінералах

США запропонували Україні своє бачення великої угоди про мінерали. Це вже не рамковий документ, який створили, але так і не підписали, пояснив на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський.

Деталей у нього ще немає. Він попросив "нормально розібратися з цією угодою" і потім зібратися стосовно нього.

"Напевно, такий документ буде напрацьовуватись сторонами, а після йти до Верховної Ради", – сказав він.