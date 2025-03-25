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США запропонували своє бачення великої угоди по мінералах

Деталей поки немає. 

США запропонували своє бачення великої угоди по мінералах
Фото: EPA/UPG

США запропонували Україні своє бачення великої угоди про мінерали. Це вже не рамковий документ, який створили, але так і не підписали, пояснив на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський.

Деталей у нього ще немає. Він попросив "нормально розібратися з цією угодою" і потім зібратися стосовно нього.

"Напевно, такий документ буде напрацьовуватись сторонами, а після йти до Верховної Ради", – сказав він. 

  • Зустріч лідерів Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.
  • Згодом Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що “український президент не готовий до миру”.
  • Того дня Україна і США не підписали анонсовану угоду про корисні копалини.
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