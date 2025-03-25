У Європі різко скоротилися продажі електрокарів Tesla

Загалом частка Tesla на європейському ринку впала до 1,8% в лютому порівняно із 2,8 % роком раніше.

Продажі електрокарів Tesla в Європі порівняно із минулим роком скоротилися на 40%, оскільки виробник електромобілів не досяг підйому на континентальному ринку електромобілів після втручання Ілона Маска в регіональну політику.

Про це пише Financial Times.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, у лютому 2025 року компанія Маска продала в Європі 16 888 автомобілів. У цей же час минулого року було реалізовано 28 182 авто. Це на 40% більше, ніж цьогоріч.

Зазначається, що падіння продажів Tesla відбулося на тлі 26% зростання продажів електромобілів порівняно з роком раніше. Зокрема, збільшився попит на електрокари у ЄС, Великобританії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.Реєстрація нових автомобілів Tesla в лютому впала на 76% порівняно з роком раніше в Німеччині, на 48 відсотків у Норвегії та на 26 відсотків у Франції.

Загалом реєстрація нових автомобілів скоротилася на 3% з початку року порівняно з тим самим періодом 2024 року, при цьому значне падіння спостерігалося в Німеччині, Франції та Італії.

Загалом частка Tesla на європейському ринку впала до 1,8% в лютому порівняно із 2,8 % роком раніше. Зменшення частки Tesla відбулося після "безпрецедентного вторгнення" Маска в європейську політику, де він підтримав ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) напередодні виборів у лютому.

Аналітики також звинувачують у падінні продажів Tesla "старіючий пакет продуктів", бо споживачі чекають випуску оновленої моделі Y цього року. Крім цього компанія також стикається зі зростаючою конкуренцією з боку BYD та інших китайських конкурентів, які разом обійшли Tesla в продажах електромобілів у Європі в лютому.

Tesla нещодавно повідомила, що роздрібні продажі в Китаї, за винятком експорту, у лютому впали на 87% у річному обчисленні, досягнувши найнижчого рівня місячних продажів із серпня 2022 року.

Автомобілі та дилерські центри Tesla стали об’єктами протестів у США та Європі у відповідь на величезний вплив Маска в Білому домі.