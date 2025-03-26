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Шмигаль обговорив із главою МЗС Норвегії спільні гуманітарні програми

Також під час зустрічі сторони обговорили посилення санкцій проти РФ.

Шмигаль обговорив із главою МЗС Норвегії спільні гуманітарні програми
Денис Шмигаль, Еспен Барт Ейде і Тоньє Бренна
Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці і соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренною. Дипломати обговорили спільні гуманітарні програми і санкції проти Росії.

Про це розповідає глава українського уряду Денис Шмигаль.

"Обговорили спільні гуманітарні програми, зокрема ті, що реалізуються разом із Норвезьким агентством з розвитку та співробітництва (Norad). Розповіли про національні ініціативи з підтримки ВПО, розраховуємо на допомогу партнерів у фінансуванні таких програм", — ідеться у повідомленні.

Очільник уряду подякував Норвегії за підтримкуУкраїни в енергетичній сфері, зокрема, за готовність зробити внесок в розмірі 140 млн євро через Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) на закупівлю газу в українські газосховища.

"Цінуємо підтримку Норвегією санкцій проти росії. Важливо й надалі нарощувати тиск, аби примусити агресора до миру. Зокрема, в таких сферах як ядерна галузь, банківська система й тіньовий флот. Не менш важливий елемент тиску — заморожені російські активи. Маємо знайти механізм для їхньої конфіскації та спрямування на користь України", — додає він.

  • Напередодні Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив, що цього року інвестує в Україну та її економіку щонайменше 1,5 млрд євро. 
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