Шмигаль обговорив із главою МЗС Норвегії спільні гуманітарні програми

Також під час зустрічі сторони обговорили посилення санкцій проти РФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці і соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренною. Дипломати обговорили спільні гуманітарні програми і санкції проти Росії.

Про це розповідає глава українського уряду Денис Шмигаль.

"Обговорили спільні гуманітарні програми, зокрема ті, що реалізуються разом із Норвезьким агентством з розвитку та співробітництва (Norad). Розповіли про національні ініціативи з підтримки ВПО, розраховуємо на допомогу партнерів у фінансуванні таких програм", — ідеться у повідомленні.

Очільник уряду подякував Норвегії за підтримкуУкраїни в енергетичній сфері, зокрема, за готовність зробити внесок в розмірі 140 млн євро через Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) на закупівлю газу в українські газосховища.

"Цінуємо підтримку Норвегією санкцій проти росії. Важливо й надалі нарощувати тиск, аби примусити агресора до миру. Зокрема, в таких сферах як ядерна галузь, банківська система й тіньовий флот. Не менш важливий елемент тиску — заморожені російські активи. Маємо знайти механізм для їхньої конфіскації та спрямування на користь України", — додає він.