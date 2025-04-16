Оборонці на фронті відбили 111 атак противника, найбільше – на Покровському напрямку

Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби ППО та два артилерійських засоби загарбників.

Розпочалася 1148-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краснопілля, Миропільське, Тур’я, Проходи, Новодмитрівка, Наумівка, Осоївка, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області; Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників.

На Харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в бік Нового, Зеленої Долини і Григорівки.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутися вперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.