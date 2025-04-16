На Дніпропетровщині двоє чоловіків постраждали через російську атаку

Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину дронами та артилерією. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

До пізнього вечора на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Збили 7 безпілотників, які агресор спрямував на область.Через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджені 10 авто та газогін.

Постраждали двоє чоловіків – 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно.

Нікополь агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок, гараж і господарська споруда.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач.