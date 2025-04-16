Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
За закриття відділення — у сміттєвий бак: чим загрожує лікарням вплив вулиці
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
МОЗ відреагував на дії мітингарів на Житомирщині, які кинули керівника лікарні у сміттєвий бак
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині двоє чоловіків постраждали через російську атаку

У області збили 7 безпілотників.

На Дніпропетровщині двоє чоловіків постраждали через російську атаку
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину дронами та артилерією. Постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

До пізнього вечора на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Збили 7 безпілотників, які агресор спрямував на область.Через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджені 10 авто та газогін.

Постраждали двоє чоловіків – 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно.

Нікополь агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок, гараж і господарська споруда.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач.

  • Нещодавно президент Зеленський доручив посилити ППО і РЕБ на Дніпропетровщині.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies