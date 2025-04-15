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Росіяни атакували 13 громад Сумщини

Поранення отримав мирний мешканець Сумщини.

Росіяни атакували 13 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Станом на 21:00 15 квітня 2025 російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 115 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 247 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били мінометами, дронами та КАБами. Поранення отримав цивільний чоловік, значних пошкоджень зазнав багатоквартирний 2-х поверховий житловий будинок.

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Великописарівську громаду ворог атакував з артилерії та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок.

Юнаківську громаду армія РФ обстріляла з артилерії, РСЗВ, мінометів та дронами.

По Шалигинській громаді загарбники вдарили мінометами та дронами, а по Хотінській - РСЗВ та дронами.

Також дронами російські військові атакували Хутір-Михайлівську, Новослобідську, Білопільську, Середино-Будську, Есманьську, Буринську та Свеську громади.

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