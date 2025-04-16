​Російська армія втратила за добу понад 1000 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 9 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин та 87 артилерійських систем.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 936 210 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10638 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22163 (+13) од,
- артилерійських систем – 26377 (+87) од,
- РСЗВ – 1364 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1132 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32837 (+146),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44472 (+133) од,
- спеціальна техніка ‒ 3804 (+3).