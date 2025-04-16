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​Російська армія втратила за добу понад 1000 солдатів

Від початку вторгненння РФ оборонці ліквідували близько 936 210 окупантів. 

​Російська армія втратила за добу понад 1000 солдатів
Фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1050 окупантів, 9 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин та 87 артилерійських систем.

Про це йдеться у звіті Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 936 210 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 10638 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22163 (+13) од,
  • артилерійських систем – 26377 (+87) од,
  • РСЗВ – 1364 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1132 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32837 (+146),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44472 (+133) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3804 (+3).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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