Головне за вівторок, 15 квітня: Зеленський і Рютте в Одесі, майже 90 боєзіткнень, звільнення голови Сумської ОВА

Бойові дії на Донеччині, 87 бойових зіткнень, ворожі обстріли, обшуки в канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Яким запам’ятається 1147-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 квітня відбулося 87 бойових зіткнень.

Чверть боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Лиманському та Торецькому напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 квітня – в новині.

Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали Одесу.

За словами Зеленського, вони побували у шпиталі, де українські захисники відновлюються після поранень. Лідери поспілкувалися з воїнами. Також глава держави відзначив бійців і бойових медиків нагородами.

Марк Рютте на своїй сторінці у соцмережі Х згадав про атаку Росії на Суми у Вербну неділю. Генсек наголосив, що підтримка НАТО «непохитна» і вона продовжиться.

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Сумської ОВА Володимира Артюха.

На його місце мають призначити Олега Григорова.

Як відомо, напередодні у коментарі Суспільному Артюх фактично підтвердив, що на день, коли російські ракети вдарили по Сумах, планувалося проведення нагородження військових. Утім, Артюх каже, що не був ініціатором.

Перед цим міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у день обстрілу голова ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117 бригади ТрО.

Кабмін також погодив звільнення голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

Служба безпеки сьогодні завітала до канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП, яка є головним кремлівським лобістом. Про це LB.ua повідомили джерела серед правоохоронців.

Обшуки проходили у керуючого справами – митрополита Антонія Паканича. Також слідчі дії відбулися в архімандрита Феогноста Юраша – друга Паканича.

За інформацією від наших джерел, будуть нові підозри.

Головою правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Суспільне мовлення) на наступні чотири роки обрали Миколу Чернотицького. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада акціонерного товариства.

На конкурс подавалися шість кандидатур - ексміністр культури Олександр Ткаченко, ексжурналіст і колишній керівник департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Петра Порошенка Володимир Горковенко, засновник Infinitas та екскерівник PayTV StarLight Микола Фаєнгольд, медіа-менеджер, фінансовий консультант, політичний радник і колишній заступник гендиректора "Суспільного" Олександр Харебін, нинішній голова правління Суспільного мовника Микола Чернотицький, очільник КП "Муніципальна телевізійна мережа" Юрій Юрченко.

Докладніше – в новині.

США повідомили союзникам з "Великої сімки", що не підтримають заяву, яка засуджує російський ракетний удар по Сумах, позаяк хочуть продовжувати переговори з Москвою, пише Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення США неможливо оприлюднити цю заяву.

Журналісти видання бачили чернетки заяви G7. У ній мало йтися про те, що атака на Суми є доказом того, що Росія налаштована продовжувати війну.

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