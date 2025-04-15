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Поліцейські повідомили подружжю херсонців про підозру в колабораціонізмі

Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років перебування за гратами. 

Поліцейські повідомили подружжю херсонців про підозру в колабораціонізмі
Поліцейські повідомили подружжю херсонців про підозру в колабораціонізмі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Слідчі поліції заочно повідомили подружжю про підозру в організації проведення незаконного референдуму в Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Наприкінці вересня 2022 року в Херсоні проросійськи налаштовані чоловік із дружиною добровільно погодилися взяти участь в організації проведення на території Дніпровського району псевдореферендуму про приєднання окупованої Херсонщини до складу Росії”, - йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці повідомили, що 71-річний житель обласного центру та його 70-річна дружина взяли участь в організації голосування на незаконно утвореній “дільничній виборчій комісії №306”, в приміщенні захопленого фізико-технічного ліцею. 

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Окупанти призначили жінку “прєдсєдатєлєм коміссіі”, а чоловіка – її заступником. Вони надавали вказівки з організаційних питань іншим членам “комісії”, організовували проведення ідентифікації осіб, які прийшли на “виборчу дільницю” та видачу їм бюлетенів для “голосування”, підрахунок бюлетенів, складання протоколу “голосування” та його підписання.

Їх дії кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років перебування за гратами. 

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