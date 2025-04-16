Росіяни атакували Одесу "шахедами" і поранили трьох людей (оновлено)

У ніч на середу росіяни завдали по Одесі чергового масованого удару із застосуванням ударних безпілотників. Є поранені люди.
Як повідомив у Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Сталося загоряння у житловому будинку.
За даними обласної прокуратури, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. 66-річного чоловіка з осколковими пораненнями та переломом госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу на місці.
Пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення цивільних підприємств, аптеку, церкву та автомобілі.
Станом на 3:45 інформацію щодо постраждалих уточнювали. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють відповідні служби.
- В Одесі у вівторок з візитом перебував генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Ворог б'є по цьому місту регулярно, майже щодня. Були атаки і в понеділок та неділю.