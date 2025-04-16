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Росіяни атакували Одесу "шахедами" і поранили трьох людей (оновлено)

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни атакували Одесу "шахедами" і поранили трьох людей (оновлено)
наслідки російської атаки
Фото: Одеська облпрокуратура

У ніч на середу росіяни завдали по Одесі чергового масованого удару із застосуванням ударних безпілотників. Є поранені люди.

Як повідомив у Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Сталося загоряння у житловому будинку. 

За даними обласної прокуратури, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та жінка. 66-річного чоловіка з осколковими пораненнями та переломом госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу на місці. 

Пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення цивільних підприємств, аптеку, церкву та автомобілі. 

Наслідки російської атаки
Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки російської атаки
наслідки російської атаки
Фото: Одеська обласна прокуратура
наслідки російської атаки

Станом на 3:45 інформацію щодо постраждалих уточнювали. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють відповідні служби. 

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