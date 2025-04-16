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На Харківщині через російські обстріли постраждали 5 осіб, серед них – парамедик

У Ківшарівці росіяни авіабомбою понівечили багатоповерхівку, у області горіли ексаватори. 

На Харківщині через російські обстріли постраждали 5 осіб, серед них – парамедик
наслідки російської атаки у Ківшарівці
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області через атаки окупантів постраждали п'ятеро людей. Росіяни понівечили будинки, ескаватори, амбулаторію та авто меддопомоги.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Уночі росіяни атакували авіабомбою с. Ківшарівка на Куп'янщині. Внаслідок обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено автомобіль меддопомоги. Постраждав чоловік-парамедик, від госпіталізації відмовився. Перед цим там унаслідок обстрілу із застосуванням ФАБ-500 частково зруйнований багатоповерховий будинок та пошкоджено ще десять житлових будинків.

У с. Клинова Новоселівка (Олександрівка) Богодухівського районуунаслідок обстрілу з чотирьох FPV-дронів пошкоджено приватний житловий будинок та дві господарчі споруди.

У Куп'янську унаслідок обстрілу з артилерії пошкоджено три приватних житлових будинки. Також унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок.

У с. Осиново БпЛА впав у очерет на відкритій території.

У полі за межами с. Шестакове Чугуївського району унаслідок обстрілу, попередньо дроном «Ланцет», загорівся екскаватор. Постраждав 61-річний водій.

Раніше там же унаслідок обстрілу FPV-дроном горів гусеничний екскаватор  на площі 4 м.кв. та трава на площі 20м.кв. Постраждав 38-річний водій ескаватора, його госпіталізували до лікарні. 

Між м. Куп'янськ та с. Кіндрашівка унаслідок скиду ВНП (тип встановлюється) з FPV-дрону постраждали дві жінки. Вони госпіталізовані до медичного закладу.

А по околиці с. Баранівка окупанти застосували 4 керовані авіабомби.  

У селищі Слатине унаслідок влучання двох КАБ горіли 2 гаражі та автомобіль. Пошкоджено 4 двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, двоповерхова будівля амбулаторії, 4 гаража та 5 приватних житлових будинки.

  • На Харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.
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