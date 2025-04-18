В Україні створюють державний реєстр ГМО, він запрацює у вересні 2026 року

Новий реєстр дозволятиме вести облік, моніторинг та зберігати дані про всі зареєстровані в Україні генетично модифіковані організми.

Кабінет міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (постанова №451).

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що документ розроблений на виконання Закону "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції".

Новий реєстр стане єдиною державною інформаційною системою, яка дозволятиме вести облік, моніторинг та зберігати дані про всі зареєстровані в Україні ГМО.

Впровадження такого реєстру є необхідним кроком для забезпечення прозорості у сфері біотехнологій, підвищення рівня споживчої безпеки та відповідності зобов’язанням України у межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Документ набирає чинності у вересні 2026 року.