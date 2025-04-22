Зеленський: Запорізька АЕС не буде працювати без України

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу прокоментував перспективи відновлення роботи Запорізької АЕС.

“Запорізька станція сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. США на технічному, на політичному рівні точно розуміють, що, якщо піде формат менеджменту цієї станції, то піде тільки з нашими технічними працівниками", - запевнив Зеленський.

Якщо ж Росія вийде із ЗАЕС, і США будуть готові брати участь в менеджменті станції, то виникає низка важливих питань. Це, зокрема, безпека працівників, які працюватимуть на ЗАЕС, їхніх сімей, доступ до інфраструктури, води, забезпечення житлом тощо.

"Якщо ця станція сьогодні конкретно під руськими, а завтра може бути під американцями, то що з людьми? Якщо американці будуть з нами, руські вийшли, американці з нами, ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці тощо - я думаю, це нормально. Але я жодного разу не чув офіційно. Меседжів, чуток багато. Офіційно жодного разу я не чув пропозицій", - наголосив президент України.

Він підкреслив, що Україна не виступає проти партнерства зі США в тому чи іншому напрямку відновлення роботи інфраструктури або підприємств. Це було б можливо, якби США надали систему Patriot для захисту, наприклад, "МоторСічі".

"У нас є Мотор Січ, сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра дають у Запоріжжя Patriot, які захищають Мотор Січ, нехай заходять, і будемо працювати разом на Мотор Січі. ...Те саме зі станцією, ми з Америкою не боїмося йти в партнерство, але партнерство - це партнерство", - зазначив президент України.