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Зеленський: Запорізька АЕС не буде працювати без України

Для відновлення роботи станції потрібен український технічний склад.

Зеленський: Запорізька АЕС не буде працювати без України
ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу прокоментував перспективи відновлення роботи Запорізької АЕС.

“Запорізька станція сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. США на технічному, на політичному рівні точно розуміють, що, якщо піде формат менеджменту цієї станції, то піде тільки з нашими технічними працівниками", - запевнив Зеленський.

Якщо ж Росія вийде із ЗАЕС, і США будуть готові брати участь в менеджменті станції, то виникає низка важливих питань. Це, зокрема, безпека працівників, які працюватимуть на ЗАЕС, їхніх сімей, доступ до інфраструктури, води, забезпечення житлом тощо.

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"Якщо ця станція сьогодні конкретно під руськими, а завтра може бути під американцями, то що з людьми? Якщо американці будуть з нами, руські вийшли, американці з нами, ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці тощо - я думаю, це нормально. Але я жодного разу не чув офіційно. Меседжів, чуток багато. Офіційно жодного разу я не чув пропозицій", - наголосив президент України.

Він підкреслив, що Україна не виступає проти партнерства зі США в тому чи іншому напрямку відновлення роботи інфраструктури або підприємств. Це було б можливо, якби США надали систему Patriot для захисту, наприклад, "МоторСічі".

"У нас є Мотор Січ, сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра дають у Запоріжжя Patriot, які захищають Мотор Січ, нехай заходять, і будемо працювати разом на Мотор Січі. ...Те саме зі станцією, ми з Америкою не боїмося йти в партнерство, але партнерство - це партнерство", - зазначив президент України.

  • Після деокупації Запорізької АЕС та повернення станції під контроль України, роботу ЗАЕС потрібно буде перевірити за 27 програмами з безпеки, розроблені АТ "НАЕК "Енергоатом" та узгоджені з Державною інспекцією ядерного регулювання України.
  • Україна не обговорюватиме питання власності її атомних електростанцій. Усі українські атомні станції належить державі Україна, і тимчасово захоплена Запорізька АЕС – теж. І це визнають всі, зокрема МАГАТЕ.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Дональдом Трампом питання окупації росіянами Запорізької АЕС. Зокрема, Трамп спитав про можливість відновлення ЗАЕС американськими силами
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