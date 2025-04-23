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Естонія скорочує виплати для українців з тимчасовим захистом

У столиці країни припинять давати допомогу на оренду житла.

Естонія скорочує виплати для українців з тимчасовим захистом
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Органи соціального страхування та допомоги у естонській столиці Таллінні від початку травня припинять дію договору, відповідно до якого українці зі статусом тимчасового захисту могли отримувати компенсацію оренди житла.

Як пише естонський державний мовник ERR, в країні хочуть перейти до звичної для ЄС практики, коли гроші на винаймання квартири отримують лише ті власники тимчасового захисту, які не мають підтримки всередині держави та проживають у державних центрах розміщення. Влада стверджує, що виплати "не зникають, а стають більш цільовими".

Поки що зміна у характері виплат стосується саме Таллінна, але у департаменті соціального страхування хочуть поширити дію нових правил на інші місцеві громади для забезпечення єдиного підходу до надання допомоги. 

Загалом компенсації на оренду житла в Естонії з 2022 року отримали майже 11 тисяч українських родин, 62% зробили це саме в Таллінні. 

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