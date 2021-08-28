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У Києві проти “Кримської платформи” працювали 15 тисяч ботів, за які платила Росія

Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.

Служба безпеки України з’ясувала, що проти “Кримської платформи” у Києві працювали 15 тисяч ботів, профінансовані Росією.

Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою.

За завданням своїх “кураторів” зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення “Кримської платформи”. Основна діяльність зловмисників була сфокусована на мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.

Для розповсюдження викривлених фактів та відвертої дезінформації вони адміністрували понад 15 тис. анонімних акаунтів. Свої дописи публікували від імені “пересічних громадян”.

Встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності – четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці.

Гроші за “публікації” зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

300 модемів для доступу до інтернету,

кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку,

десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

“Заходи із викриття і блокування незаконної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокуратури”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні СБУ викрила мережу інтернет-агентів, яких координували з Росії ворожі пропагандисти працювали на Київщині, Закарпатті, Львівщині, Одещині та Вінниччині.

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