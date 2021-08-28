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Справу про розкрадання газоконденсату на Полтавщині передали до суду

До злочину на півмільйона гривень причетні працівники “Полтавагазвидобування” та мережі автозаправок.

Поліцейські скерували до суду справу щодо розкрадання газового конденсату на філії “Полтавагазвидобування”.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Викрили злочинну “схему” та її організаторів оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласного управління поліції.

Cлідством встановлено, що до організації причетні працівники філії та мережі АЗС.

Викрадали сировину через незаконний відбір з технологічних трубопроводів Чутівської установки комплексної підготовки газу.

Для приховування своєї діяльності викрадачі вивозили газоконденсат з території підприємства службовими та власними автомобілями. Надалі вони реалізовували газоконденсат через мережу автозаправних станцій.

Внаслідок діяльності зловмисників було завдано збитків на майже 500 тисяч гривень.

“Учора, 27 серпня, поліцейські за погодженням із Полтавською обласною прокуратурою скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників угруповання. Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

За розкрадання чужого майна у великих розмірах чинним законодавством передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків масштабної повені, від якої у червні 2020 року постраждала Чернівецька область.

За версією слідства, підрядник не виконав аварійно-відновлювальні роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити бюджетні кошти у розмірі 1,3 млн грн.

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