Рада адвокатів закликає президента відреагувати на заяви його представника в КС щодо звуження прав громадян

Спроби змінити Кримінальний процесуальний кодекс і звузити межі захисту, про що регулярно говорять представники влади, загрожує суттєвим зменшенням гарантій прав громадян. Про це йдеться у заяві Ради адвокатів України, ухваленій під час її засідання.

Члени РАУ обговорили останні заяви представника Президента в Конституційному Суді Федіра Веніславського, який систематично заявляє про необхідність внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, через те що адвокати начебто «затягують судові розгляди» і «не дають засуджувати винних».

Під час дискусії адвокати звернули увагу на те, що Федір Веніславський "маніпулює і намагається виправдати неспроможність обвинувачення довести свою позицію в суді якістю роботи адвокатів".

«Вони порушують строки вони скеровують до суду дефективні обвинувальні акти. І саме це перебуває в прямому в причинно-наслідковому зв’язку з тим, що в них щось виходить не так, як їм хочеться. Те, що вони називають затягуванням стороною захисту – є реалізацією адвокатами своєї правозахисної діяльності у формі подання клопотань, заяв, висловлення позицій і так далі», - наголосила член РАУ від Хмельницької області Оксана Каденко.

Вона наголосила, що перекладати відповідальність за будь-які дефекти кримінального судочинства на адвокатуру є неприпустимим. І тим більше неприпустимим, є те, що представник Президента публічно дискредитує правозахисну діяльності адвокатів, інститут адвокатури в цілому, а через це - наносить шкоду всій системі правосуддя.

В свою чергу секретар РАУ Ігор Колесников наголосив, що не лише Федір Веніславський заявляв про те, що робота адвокатів заважає обвинуваченню, подібні заяви лунали і з Офісу генерального прокурора.

Разом з тим, за його словами, посада Федіра Веніславського, як представника Президента "викликає закономірне питання – чи поділяє Президент Володимир Зеленський його позицію". Також Колесников звернув увагу на те, що дуже небезпечними є заяви про те, що «адвокати заважають притягувати винних до відповідальності».

«Тобто щонайменше пан Веніславський має список осіб, яких вони вже визначили таких, як «винні» у позасудовій формі, не дотримуючись Конституції і законів України. Тобто є список осіб, яких хочуть притягнути до відповідальності», - наголосив Ігор Колесников.

Голова РАУ Лідія Ізовітова підкреслила, що заяви про «недостатню кількість обвинувальних вироків», «затягування з боку адвокатів» і подібні останнім часом все частіше лунають від представників влади.

В цьому світлі, на її думку, спроби змінити Кримінальний процесуальний кодекс створюють реальну загрозу для забезпечення прав громадян.

«Сьогодні це вже виведено в спробу змінити Кримінальний процесуальний кодекс і звузити межі захисту. Тобто зменшити гарантії прав громадян», - наголосила вона.

Лідія Ізовітова звернула увагу на те, що Національна асоціація адвокатів України вже спрямувала свої негативні висновки з приводу напрацювань робочої групи при Президенті, яка розробляла зміни до Кримінального процесуального кодексу.

«Мабуть, це було певне замовлення певних правоохоронних кіл на те, щоб повернути реально КПК 1960 року. Ми це побачили, почали заперечувати, почали переконувати цю комісію чому не можна так робити і до чого це призведе», - наголосила вона.

У зв’язку з цим Ізовітова запропонувала звернутися до Президента, депутатів Верховної Ради і інших органів і роз’яснити, до яких наслідків для громадян України можуть призвести подібні ініціативи.