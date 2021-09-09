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НАБУ висунуло підозру директору Павлоградського хімзаводу

Топменеджеру інкримінують нанесення 43 млн гривень збитку.

НАБУ висунуло підозру директору Павлоградського хімзаводу
Фото: most-dnepr.info

Національне антикорупційне бюро у четвер, 9 вересня, повідомило підозру генеральному директору державного підприємства "Науково-виробниче об’єднання Павлоградський хімічний завод". Цю посаду з 2000 року займає Леонід Шиман.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України), внаслідок якого підприємство начебто недоотримало 43,3 млн гривень.

Слідство вважає, що гендиректор заводу разом із комерційним директором (його вже судять) контролював ексклюзивні компанії-"прокладки", які продавали продукцію заводу кінцевим клієнтам. Завод збував її за однією ціною, а "прокладка" продавала на 30% дорожче. Фактична поставка вибухових речовин здійснювалася безпосередньо з заводу.

Це другий епізод корупційної діяльності на підприємстві, який охоплює період 2018-2020 років.

За цей час, як порахувало слідство, через реалізацію продукції за заниженими цінами завод недоотримав щонайменше 43 млн грн.

Фігурантами справи є генеральний директор, комерційний директор та директор "прокладок".

Нагадаємо, що перша справа стосувалася діяльності заводу в 2015 році, у ній ішлося про збитки на суму 7 млн гривень.

Павлоградський хімзавод займається виробництвом вибухових речовин, утилізацією різних видів боєприпасів і твердого ракетного палива.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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