Трансляція круглого столу щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Об 11.00 розпочинається трансляція круглого столу "Державна політика акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні: як протидіяти незаконному виробництву та обігу".

Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Експерти «Growford Institute» презентують дослідження «Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні».

Питання до обговорення:

- Закордонний досвід у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів і практики в наших реаліях

- Як збирати акциз не втрачаючи галузь?

- Проблемні питання по нових продуктах галузі – як «не виплеснути дитя разом з водою»

Вітальне слово: Тетяна Прокопчук, віце-президент Американської торговельної палати в Україні.

Учасники круглого столу:

Ніна Южаніна , народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Тетяна Богдан , доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute

, доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute Костянтин Швабій , доктор економічних наук, професор, експерт Growford Institute

, доктор економічних наук, професор, експерт Growford Institute Надія Новицька, доктор економічних наук

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

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