Трансляція круглого столу щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів

Об 11.00 розпочинається трансляція круглого столу "Державна політика акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні: як протидіяти незаконному виробництву та обігу".
Організатор – Growford Institute та Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.
Експерти «Growford Institute» презентують дослідження «Удосконалення політики у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів та протидії їх незаконному виробництву та обігу в Україні».
Питання до обговорення:
- Закордонний досвід у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів і практики в наших реаліях
- Як збирати акциз не втрачаючи галузь?
- Проблемні питання по нових продуктах галузі – як «не виплеснути дитя разом з водою»
Вітальне слово: Тетяна Прокопчук, віце-президент Американської торговельної палати в Україні.
Учасники круглого столу:
- Ніна Южаніна, народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики
- Тетяна Богдан, доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute
- Костянтин Швабій, доктор економічних наук, професор, експерт Growford Institute
- Надія Новицька, доктор економічних наук
Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Згадування у новинах про організаторів дискусії - Growford Institute та Інститут Горшеніна - є обов'язковим.