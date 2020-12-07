Смілянський пообіцяв купити банк, якщо "Укрпошті" не дадуть банківську ліцензію

"З ліцензією на банківську діяльність ми за кілька років зведемо витрати з держбюджету до нуля".

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський має намір купити банк, якщо "Укрпошті" не видадуть банківську ліцензію.

Про це Смілянський заявив в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Я все одно цього доб'юся (виходу на банківський ринок - ред.). З Радою, без Ради, з Національним банком, без Національного банку. "Укрпошта" же підлягає приватизації. Адже може так статися, що у інвестора, який купить наші акції, вже є банк? І наступного дня цей банк перейменовується в Поштабанк і починає працювати. При цьому він буде повномасштабним банком", - сказав Ігор Смілянський.

У законопроєкті, який Верховна Рада у першому читанні прийняла у травні, передбачається, що "Укрпошта" зможе займатися платежами і депозитами, але не кредитуванням.

"За цим напрямком вона ("Укрпошта", - ред.) просто стає маркетплейсом для всіх банків, особливо малих і середніх, які можуть достукатися до клієнта. Ви, як клієнт, приходите і говорите: "Мені потрібен кредит на мікрохвильовку". Оскільки у нас вже є ваша кредитна історія, ми заповнюємо анкету, ви отримуєте пропозицію від 4-5 банків і вибираєте, який вам більше подобається. "Укрпошта" не кредитувати самостійно", - пояснив Смілянський.

На його думку, у доходах "Укрпошти" банківська діяльність може зайняти частку до 40-50%, основна частина яких перекриє плату за доставку пенсій і соціальних виплат, яку зараз компанія отримує від держави.

"З ліцензією на банківську діяльність ми за кілька років зведемо витрати з держбюджету до нуля. За великим рахунком, "Укрпошті" добре і без цих доходів. Як СЕО держкомпанії, я можу показувати дохід у 3 мільярди від держави і всім розповідати, який я прибутковий. Це державі більше потрібно", - підкреслив Ігор Смілянський.

Національний банк неодноразово виступав проти створення поштового банку. Проте всупереч позиції НБУ Рада планує дозволити "Укрпошті" надавати банківські послуги. Законопроєкт №2788-д передбачає, що національний оператор поштового зв'язку отримає право надавати послуги з відкриття та обслуговування поштових рахунків і окремі фінансові послуги в порядку, встановленому Національним банком України. Вклади на поштових рахунках будуть гарантуватися так само, як і на банківських рахунках.

Поштові рахунки зможуть використовуватися для зарахування пенсій, заробітної плати, соцдопомоги від держави, доходу від торгівлі. Також "Укрпошта" зможе проводити розрахункові банківські операції, обмінювати валюту, випускати платіжні карти.